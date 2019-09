Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Krad-Fahrer verletzt

Hattingen (ots)

Am 03.09. gegen 14:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Ford den Salzweg. An der Kreuzung Holthauser Straße wollte er auf diese abbiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen Krad-Fahrer aus Hagen, der die Holthauser Straße in Richtung Sprockhöveler Straße befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ließ der Hagener sich mit seinem Krad fallen. Durch den Sturz auf die Fahrbahn wurde er leicht verletzt, er suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt auf. Sein Krad wurde beschädigt, blieb jedoch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell