Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Randalierer am Bahnhof Ettlingen-West - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag den 29.03. auf Samstag den 30.03. beschädigten bislang Unbekannte vier Fahrräder an der Radabstellanlage am Bahnhof Ettlingen West. Bei allen Fahrrädern wurden Räder abmontiert und diese anschließend strak beschädigt. Ein angeschlossenes Rad verblieb an der Örtlichkeit, während die anderen drei Fahrräder durch die Bundespolizei sichergestellt wurden.

Diese ermittelt nun in mehreren Fällen wegen Sachbeschädigung.

Geschädigte und Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

