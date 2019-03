Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Erneuter Diebstahl im ICE

Mannheim (ots)

Über die kostenlose Hotline der Bundespolizei ging in der Nacht von Freitag auf Samstag der Anruf einer Zugbegleiterin des ICE 993 ein. Diese teilte den Beamten mit, dass einem Fahrgast auf dem Weg von Frankfurt/Main nach Mannheim eine Laptoptasche mitsamt eines I-Pads und einem I-Phone gestohlen wurden. Der Geschädigte sah noch, wie der 23-jährige Tatverdächtige in Mannheim ausstieg und sich mit dem Diebesgut in Richtung Lindenhofunterführung entfernte. Anhand einer Beschreibung der Person und der gestohlenen Tasche, begaben sich die Beamten umgehend in die Fahndung. In der Haupthalle des Mannheimer Hauptbahnhofs konnte eine Person festgestellt werden, welche der Beschreibung entsprach. Bei der Kontrolle konnte auch die Laptoptasche mit dem gestohlenen Inhalt festgestellt werden. Dass der 25-Jährige Tatverdächtige die Geräte nicht entsperren konnte, deutete weiter darauf hin, dass es sich dabei nicht um seine Geräte handelte.

Der 25-Jährige wird nun wegen Diebstals beanzeigt. Der Geschädigte erhält die Elektrogeräte im Wert von 700 Euro zurück.

