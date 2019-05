Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Betrunken

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Mit über zwei Promille kollidierte am Sonntagmittag (14.40 Uhr) in der Luitpoldstraße eine 52-jährige Radfahrerin mit einem geparkten Pkw, als sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte. Die Frau wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihr eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Während ihr Fahrrad unbeschädigt blieb, entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden von über 100.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell