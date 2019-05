Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer übersehen

Steinfeld (ots)

Am Sonntag, 26.05.19, gegen 11:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw mit Anhänger, die L 546 von Steinfeld in Richtung Schaidt. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw übersah die 49-jährige einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Einscheren des Pkw nach dem Überholvorgang, kollidierte der Motorradfahrer mit dem Anhänger des Pkw. Der 63-jährige Motorradfahrern stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Verkehr musste im Bereich Bahnhof Schaidt, wegen der Unfallaufnahme und für die Landung des Rettungshubschaubers, für 20 Minuten umgeleitet werden.

