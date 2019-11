Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betrunkener stürzt und verletzt sich

Wenden (ots)

Am Sonntagabend (17. November) gegen 18.20 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz vor einer Pizzeria auf der Hauptstraße in Wenden ereignet, bei dem sich ein 49-Jähriger leicht verletzte. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer hielt verkehrsbedingt an der Ausfahrt des Parkplatzes. Ein 49-Jähriger, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, lief nach Zeugenangaben vermutlich gegen den parkenden Pkw und stürzte. Ob überhaupt ein Kontakt mit dem Fahrzeug bestand, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die eingesetzten Beamten führten beim Eintreffen einen Atemalkoholtest durch, der auf eine deutliche Alkoholisierung hinwies. Da der 49-Jährige über Knieschmerzen klagte, brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell