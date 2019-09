Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin auf Parkplatz angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Rolandsweg ist am Dienstag eine 78-jährige Radfahrerin verletzt worden.

Die Radlerin fuhr gegen 13.40 Uhr vom Rolandsweg auf den Parkplatz vorbei an den Parkboxen in Richtung Geschäftseingang. Ein 55-jähriger VW-Golf-Fahrer wollte sein Auto rückwärts in eine Parklücke setzen und erfasste die Radlerin mit dem Fahrzeugheck. Die Seniorin stürzte und schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf. Sie zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

