Polizei Paderborn

POL-PB: Grünes Auto nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Paderborn (ots)

(mb) In Schloß Neuhaus am Schlossgarten ist am Montag ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der Radfahrer fuhr gegen 08.15 Uhr von der Bielefelder Straße aus in die Straße Am Schlossgarten. Aus einer Parkbucht setzte ein Auto zurück und fuhr den Radfahrer an. Der 42-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Laut Angaben einer Zeugin fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des grünen Pkw anschließend in Richtung Hermann-Löns-Straße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweise auf den Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

