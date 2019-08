Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zecher wollen Bargeld von Polizei

Kaiserslautern (ots)

Vor eine äußerst fragwürdige "Wahl" sind zwei Polizeibeamte am späten Mittwochabend in der Innenstadt gestellt worden. Während einer Streife wurden die Einsatzkräfte kurz vor halb 12 in der Marktstraße von zwei deutlich alkoholisierten Männern angesprochen. Die beiden Zecher fragten die Beamten nach Bargeld und drohten damit, wenn sie kein Geld bekämen, dann würden sie "klauen gehen".

Die beiden "Nachteulen" wurden daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Während einer der beiden recht schnell identifiziert werden konnte, musste der zweite wegen fehlender Ausweispapiere mit zur Dienststelle genommen werden, wo auch seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten.

Nach der Durchsuchung ihrer Sachen und entsprechender Dokumentation des Kontrollergebnisses in den polizeilichen Systemen wurden die beiden 43-jährigen Männer wieder entlassen... |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell