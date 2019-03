Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 00:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Autofahrer eine Straßenlaterne in der Straße Am Roth in Germersheim beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher kam vermutlich beim Befahren der Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

