Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Quartzsteine aus Garten entwendet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aus einem Garten einer 93-jährigen Seniorin aus Lachen-Speyerdorf wurden bereits am Montag drei sog. Drusensteine (Citrin und Ametist) entwendet. Die Steine beinhalten mit Kristallansammlungen gefüllte Hohlräume und haben nach Angaben der Geschädigten einen Wert von ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 - 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell