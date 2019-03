Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 PKW aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(PP) Gestern Abend wurden im Stadtgebiet von Bückeburg 2 PKW aufgebrochen, wobei die Täter allerdings eher enttäuschende Beute machten. Aus einem roten VW Golf, bei dem das rechte Türschloss aufgebrochen wurde, entwendete der Täter einen Stoffbeutel mit Ausweispapieren sowie einem geringen Geldbetrag. Das Fahrzeug war in der Zeit von 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios am Schloßbach abgestellt. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Clio, der in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Kreuzbreite abgestellt war. Bei diesem Fahrzeug schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete vom Beifahrersitz dort abgelegtes altes Computerzubehör, das am nächsten Tag durch den Eigentümer sowieso beim Wertstoffhof entsorgt werden sollte. Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich unter Telefonnr. 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

