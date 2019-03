Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 11-jährige klärt Unfallflucht auf:

Bückeburg (ots)

(PP) Am 19.03. erschien eine 11-jährige Bückeburgerin gegen 14:00 Uhr auf der Polizeidienststelle in Bückeburg und berichtete, dass sie gegen 10:30 Uhr in der Lulu-von-Strauß-u.-Torney-Straße im Bereich des Adolfinums eine Verkehrsunfallflucht beobachtet habe. Die Fahrerin eines blauen Kleinwagens sei beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren und danach davongefahren. Da sich die 11-jährige teilweise die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge notiert hatte und eine genaue Personenbeschreibung der flüchtigen Unfallfahrerin geben konnte, wurden aufgrund dieser Angaben sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch die Unfallverursacherin ermittelt. Die eingesetzten Beamten möchten sich auf diesem Weg noch einmal für das umsichtige Verhalten der jungen Zeugin bedanken.

