Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Technischer Defekt am PKW führt zum Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Ein Barsinghäuser befuhr mit seinem PKW die B65 von Stadthagen in Richtung Barsinghausen. Auf der B65 bemerkte er Qualm hinter seinem Auto. Der Fahrer fuhr an der 3-Steine-Kreuzung in Richtung Innenstadt, Bad Nenndorf und stellte seinen PKW auf dem WEZ-Parkplatz ab. Kurz danach brannte der PKW, der mit einer LPG-Gasanlage ausgestattet war. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Bad Nenndorf löschte das Fahrzeug und einen angrenzenden Holzzaun. Personenschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell