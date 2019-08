Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Führerschein gesucht, Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Um seinen Führerschein zu beschlagnahmen, hat die Polizei am Mittwoch einem Mann in der Innenstadt einen Besuch abgestattet. Der 39-Jährige selbst war zwar nicht zu Hause, in seiner Wohnung machten die Einsatzkräfte allerdings einen interessanten Fund: zwei Tüten, in denen sich eine weiße Substanz befand. Dabei handelt es sich vermutlich um Amphetaminpaste.

Die beiden Tüten wurden zusammen mit einer Feinwaage sichergestellt - und dem Bewohner ein entsprechendes Protokoll hinterlassen. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt... |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell