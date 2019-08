Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr im Bereich KL-Siegelbach unterwegs waren. Hier soll es in der Straße "Fischereck" in der Nähe der Bushaltestelle des Zoos zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Betroffen ist ein 14-jähriger Junge. Nach seinen Angaben war er zu Fuß auf dem Heimweg, als er von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde und von diesem unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Anschließend ging der Täter wortlos weiter.

Der 14-Jährige erlitt durch den Schlag ein deutlich sichtbares Hämatom am Auge. Er beschreibt den Täter folgendermaßen: Etwa 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und muskulös. Der Unbekannte sprach Hochdeutsch. Auffallendes Merkmal: Er hat eine blondgefärbte Haartolle an der Stirnseite.

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2050 gern entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell