Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Praxisräume

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Gebäude in der Bismarckstraße eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Täter zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.35 Uhr, durch ein Kellerfenster in das Haus, in dem vorwiegend Praxis- und Büroräume untergebracht sind, ein und verschafften sich von dort aus Zugang zu weiteren Räumen.

An einer Tür schlugen die Eindringlinge ein Glaselement ein und stahlen aus dem Eingangsbereich einen niedrigen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden dürfte höher sein als die Beute.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

