POL-KS: Betrüger ergaunern knapp 40.000 Euro mit Enkeltrick: Kripo sucht Zeugen der Geldübergabe im Bereich Welleröder Straße und Kasseler Straße

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Betrüger haben am gestrigen Donnerstag mit der miesen Enkeltrickmasche in Lohfelden knapp 40.000 Euro ergaunert. Da die Geldübergabe gestern, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, in der Welleröder Straße stattfand und die bislang unbekannte Geldabholerin sich von dort wieder zu Fuß in Richtung Kasseler Straße entfernte, erhoffen sich die mit dem Fall betrauten Ermittler der Ermittlungsgruppe für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen der Kasseler Kripo nun weitere Hinweise auf die Frau zu bekommen. Möglicherweise haben Zeugen die Täterin vor der Tat oder auf ihrer Flucht beobachtet.

Geldabholerin war recht klein und hatte blonde Haare

Die Geldabholerin soll bekleidet gewesen sein mit einer hellen Bluse und dunklen Jeans. Die Frau wird darüber hinaus als nur etwa 150 - 155 cm groß, mit mitteleuropäischer Erscheinung, dick, einem runden Gesicht und blonden Haaren beschrieben. Ihr Alter wird auf 40 - 45 Jahre geschätzt.

Täterin gab sich am Telefon als Schwester aus

Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes von der Anzeigenaufnahme berichten, hatte diese Betrugsmasche wie üblich über das Telefon begonnen. In diesem Fall gelang es der Täterin das Vertrauen des Opfers durch geschickte Gesprächsführung und mit weinender Stimme, sie sei die Schwester von ihm, zu gewinnen. Die angebliche Schwester fordert einen höchstmöglichen Geldbetrag, um dringend ein Haus kaufen zu können. Das Geld werde von einer Sekretärin eines Notars abgeholt, da sie selbst nicht kommen könne. Die Geldübergabe fand dann zwischen 15 Uhr und 16 Uhr statt. Als das Opfer kurze Zeit später die "richtige Schwester" anrief und der Schwindel aufflog, wurde die Polizei verständigt.

Die Ermittler der EG SÄM des Kommissariats 24, bitten Zeugen, die am gestrigen Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, im Bereich Welleröder Straße und Kasseler Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täterin oder dazugehörige Mittäter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

