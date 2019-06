POL-FR: Winden im Elztal: Dieseldiebe festgenommen

Polizeipräsidium Freiburg

Im Bereich von Großbaustellen meinen unehrliche Zeitgenossen sich immer wieder anonym und unerkannt an fremdem Eigentum bedienen zu können. So ist zum Beispiel der Diebstahl von Baumaschinen oder Dieselkraftstoff ein recht häufig vorkommendes Delikt. Die Täter fahren meist ungeniert auf die Baustellen, brechen Tankverschlüsse auf und zapfen Diesel ab. Oft auch mehrere hundert Liter. Hierbei übersehen sie jedoch, dass sowohl die Baustellenbetreiber selbst als auch die Polizei auch in diesem Deliktsbereich nicht untätig sind. In der Nacht auf Mittwoch gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige solcher Taten festzunehmen. Im Rahmen einer Kontrollaktion fuhr ein verdächtiges Fahrzeug ins Netz der Ermittler. Während der üblichen Kontrolltätigkeit fiel den Ermittlern schnell der auffällige Dieselgeruch aus dem Fahrzeug auf. Bei der näheren Kontrolle konnten die Beamten dann einige große Kanister, teilweise gefüllt mit Diesel, und einen Schlauch feststellen. Zu der Herkunft des Treibstoffs verstrickten sich die beiden Kontrollierten in Widersprüche. Die Kanister wurden von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

