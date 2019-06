Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung - Autofahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen kam eine Autofahrerin am Dienstag, 18.06.2019, nach einem Verkehrsunfall in Oberlauchringen ins Krankenhaus. Ein 77 Jahre alter Ford-Fahrer hatte die 79-jährige Frau in ihrem Nissan übersehen, als er kurz nach 10:00 Uhr aus dem Mühleweg die bevorrechtige B 34 queren wollte, um in die gegenüberliegende Königsberger Straße zu fahren. Der Nissan prallte dem Ford in die Seite, der dadurch noch auf eine Mauer geschoben wurde. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau. Der Ford-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe liegt bei rund 6500 Euro.

