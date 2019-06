Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit dem Rettungswagen kam ein verletzter Radfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagabend, 18.06.2019, in Weil am Rhein ins Krankenhaus. Der 22-jährige Radler hatte gegen 19:15 Uhr in der Kirchstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos nicht beachtet und war mit diesem kollidiert. Er erlitt Schürfwunden an Beinen und Armen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht, am Fahrrad in Höhe von 400 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell