Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Autofahrer missachtet Rotlicht und kollidiert auf Kreuzung mit anderem Pkw - 6-jähriges Kind leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 6-jähriger Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18.06.2019, in Binzen leicht verletzt. Gegen 16:15 Uhr hatte ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer die Absicht, die B 3 aus der Hertzallee zu kreuzen. Er ordnete sich fälschlicherweise auf der Rechtsabbiegespur ein und hielt das grüne Licht an der Ampel für diese Fahrspur irrtümlicherweise als vorfahrtsberechtigtes Signal für sich und fuhr deshalb in den Kreuzungsbereich ein. Er kollidierte mit dem Mazda einer 41 Jahre alten Frau. Im Mercedes verletzte sich der mitfahrende Junge leicht, alle anderen Insassen überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell