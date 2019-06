Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/Schönau: Wieder Sachbeschädigungen - Schmierereien in Unterführung und Vandalismus am Energiepfad - Polizei bitte um Hinweise!

Freiburg (ots)

Der Polizeiposten Oberes Wiesental muss sich erneut mit Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum beschäftigen. Zum einen wurde die Unterführung am Wiesentalwanderweg in Atzenbach beschmiert, zum anderen wurden dreieckige Aluminiumsäulen im Bereich des Energiepfades in Schönau-Brand durch massive Krafteinwirkung beschädigt. In diesem Fall liegt die Tatzeit zwischen Freitag, 14.06.2019 und Montag, 17.06.2019. In Atzenbach sprühten Unbekannte mit roter Farbe im Zeitraum vom Montag, 20.05.2019, bis zum Sonntag, 26.05.2019, Hakenkreuze und rechtsradikale Parolen auf die Mauer der Unterführung. Ein Zusammenhang zu früheren Sprühereien im Bereich Atzenbach und Mambach dürfte bestehen. Den Gemeinden entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07673 8890-0).

