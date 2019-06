Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Polizeieinsatz wegen Schüssen

Freiburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Dienstagabend, 18.06.2019, in Zell im Wiesental gegeben. Anlass war eine Mitteilung kurz vor 23:00 Uhr, dass zwei Männer mit einer Pistole herumschießen würden. Mehrere Polizeistreifen trafen am Bahnhof auf die zwei mutmaßlichen Schützen. Bei ihrer Durchsuchung wurden Feuerwerkskörper gefunden, aber keine Pistole. Ein 19-jähriger gab zu, die Kracher losgelassen zu haben. Er wird angezeigt.

