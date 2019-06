Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Freiburg (ots)

Ein Rennradfahrer verunglückte am Dienstag, 18.06.2019, bei Adelhausen schwer. Der 81-jährige Mann war gegen 13:30 Uhr in einer Gruppe von 17 Fahrradfahrern unterwegs, als der beim Abbiegen von der Kreisstraße auf die L 139 in Richtung Maulburg ohne Beteiligung eines anderen Radlers stürzte. Grund für den Sturz dürfte eine unebene Fahrbahnoberfläche gewesen sein. Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Einen Radhelm hatte er an. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Lörrach. Das Rad blieb unbeschädigt.

