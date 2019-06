Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch, 19.06.2019, in ein Firmengebäude in Steinen eingebrochen. In dem Gebäude in der Daimler Straße sind mehrere Firmen untergebracht. Über ein Gerüst kamen die Einbrecher auf das Dach und hebelten dort ein Fenster auf. Im Innern wurde mehrere Bürotüren aufgebrochen und vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Tatzeit lag genau zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochmorgen.

