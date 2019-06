Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Trotz starken Abbremsens doppelt so schnell als erlaubt

Freiburg (ots)

Trotz eines starken Abbremsmanövers war ein Autofahrer am Dienstagmorgen, 18.06.2019, auf der B 316/L 141 bei Lörrach noch doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Die Verkehrspolizei führte dort in Höhe der Einmündung zur A 98 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Erlaubt sind 50 km/h. Insgesamt wurden drei Autofahrerinnen und sieben Männer beanstandet, die mindestens 21 km/h zu schnell waren. Gegen 10:30 Uhr schoss ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer daher, der wegen seiner hohen Geschwindigkeit sogar die dortige Sperrfläche befahren musste. Dieser wurde mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h gemessen, obwohl er bei Erkennen der Polizei noch stark gebremst hatte. Er wird wegen vorsätzlichen Verhaltens zur Anzeige gebracht, was in der Regel eine Verdoppelung des Bußgeldsatzes nach sich zieht.

