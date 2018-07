POL-H: Bemerode: Getränkemarkteinbrecher festgenommen

Hannover (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (04.07.2018) haben Beamte der Polizeiinspektion Süd einen 43-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 00:45 Uhr in einen Getränkemarkt an der Bemeroder Straße eingebrochen zu sein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens die Polizei alarmiert, als dieser auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Als die Einsatzkräfte am Getränkemarkt eintrafen, kam zeitgleich der 43-Jährige aus der aufgebrochenen Eingangstür. Beamte der Polizeiinspektion Süd nahmen den Mann, der Weinflaschen in den Händen hielt, vorläufig fest. Im Nahbereich fanden sie noch einen bereitgestellten Rucksack in dem sich weitere - offenbar zuvor entwendete - alkoholische Getränke sowie Zigarettenschachteln befanden. Der Rucksack wurde von den Einsatzkräften sichergestellt.

Der 43-Jährige wurde zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht und soll heute dem beschleunigten Verfahren zugeführt werden. /has, now

