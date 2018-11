POL-NOM: LKW fuhr gegen Laternenmast und flüchtete

Osterode (ots) - Osterode, Alte Harzstraße, 19.11.18, 10.15 Uhr

OSTERODE (US) Der Fahrer eines LKW fuhr am Montag, gg. 10.15 Uhr, in Osterode, Alte Harzstraße, rückwärts gegen einen Laternenmast. Anscheinend hat der Fahrer den Anstoß bemerkt, denn er stieg aus, ging um sein Fahrzeug herum, stieg wieder ein und fuhr weiter. Ein Zeuge hatte den Zusammenstoß beobachtet und anschließend die Polizei informiert. Aufgrund der Aussage des Zeugen konnte das verursachende Fahrzeug ermittelt werden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

