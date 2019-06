Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Diebesbeute und Drogen am Bahnhof Bitterfeld sicher

Bitterfeld (ots)

Am Samstag, den 22. Juni 2019 stellten Bundespolizisten am Bitterfelder Bahnhof bei einem Mann erbeutetes Diebesgut und Drogen fest. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 29-jährigen Deutschen. Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen wurden vier hochprozentige Spirituosen und eine geringe Menge Betäubungsmittel, vermutlich Heroin aufgefunden. Einen Kaufbeleg konnte er für die alkoholischen Getränke nicht vorweisen. Laut Aussage des 29-Jährigen habe er angeblich kurz zuvor seine Geldbörse verloren und darin würde sich der Beleg befinden. Für die Beamten stand der Verdacht des Diebstahls im Raum. Dieser sollte sich bestätigen. So entwendete er kurz zuvor aus einem Delitzscher Supermarkt die aufgefundenen Spirituosen im Wert von circa 60 Euro. Die Diebesbeute und die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt. Der 29-Jährige erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell