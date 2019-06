Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Drogen und Dealergeld sicher

Magdeburg (ots)

Bundespolizisten stellten am gestrigen Donnerstag, den 18. Juni 2019 Drogen und Bargeld am Hauptbahnhof Magdeburg sicher. Gegen 22:40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-Jährigen aus Guinea-Bissau. Hierbei nahmen sie einen starken Marihuanageruch wahr. Eine Nachschau in dem Rucksack des Mannes brachte acht szenetypische Cliptütchen mit Marihuana, insgesamt circa 32 Gramm, und 450 Euro in szenetypischer Stückelung, wie sie bei Dealern üblich ist, zum Vorschein. Nach Einholung der Genehmigung der Staatsanwaltschaft wurden die Drogen und das Geld sichergestellt. Der 20-Jährige erhält nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

