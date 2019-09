Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall mit vier Autos

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Salzkottener Straße sind am Dienstagmorgen bei einer Karambolage mit vier Autos zwei Fahrer verletzt worden.

Ein 32-jähriger 3er-BMW-Fahrer fuhr gegen 07.30 Uhr im dichten Berufsverkehr auf der Salzkottener Straße (B1) in Richtung Paderborn. In Höhe der Ausfahrt zur B64 wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hier prallte er auf das Heck eines langsam fahrenden Toyota Auris, den eine 53-jährige Frau fuhr. Der Auris wurde auf einen davor fahrenden Toyota Yaris eines 29-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf einen 1er BMW. Die 53-Jährige und der 29-Jährige erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 26.000 Euro. Es kam zu Behinderungen im stadteinwärts fließenden Verkehr, der sich bis Wewer staute.

