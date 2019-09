Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemeldung der StA Oldenburg und der PI DEL/OL-L/WEMA: Brand eines Pflegeheimes in Stollhamm

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02.09.2019, gegen 00:31 Uhr, kam es in einem Pflegeheim in der Hauptstraße in Butjadingen OT Stollhamm zu einem Brand in einem Bewohnerzimmer. Innerhalb des brandbetroffenen Raumes konnten zwei Bewohner, 51 Jahre und 80 Jahre alt, nur noch leblos geborgen werden. Weitere 27 Bewohner des Pflegeheimes, in dem insgesamt 46 Bewohner wohnhaft sind, wurden aus dem brandbetroffenen Gebäudetrakt durch das Pflegepersonal evakuiert. Bei den Evakuierungsmaßnahmen verletzte sich ein 45-jähriger Betreuer. Dieser wurde im Anschluss an die Evakuierungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Für die Löschmaßnahmen und die Betreuung der Bewohner des Pflegeheimes waren die umliegenden Feuerwehren sowie verschiedene Rettungsorganisatoren mit ca. 120 Kräften im Einsatz. Durch die Rauchgasentwicklung und Löscharbeiten ist der brandbetroffene Gebäudetrakt aktuell unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden in anderen Räumlichkeiten des Pflegeheimes untergebracht. Die entstandene Schadenshöhe wird aktuell auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Brandsachverständiger eingesetzt.

