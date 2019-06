POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.06.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Unbekannte lösen Radschrauben

Ort: Neroth, Hauptstraße

Zeit: 20.06.2019, 15.00 Uhr bis 21.06.2019, 14.00 Uhr

Eine Autofahrerin war mit dem PKW des Sohnes, einem VW Passat, von Neunkirchen in Richtung Neroth unterwegs. Am PKW löste sich während der Fahrt plötzlich das linke Hinterrad gänzlich ab. Im näheren Umfeld des Fahrzeuges konnten nach Stillstand noch 4 der 5 Radmuttern aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es wird vermutet, dass Unbekannte die Radmuttern in der Zeit von Donnerstag bis Freitag gelöst hatten. Das Auto war zu dieser Zeit vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in Neroth geparkt. Die Polizei sucht Zeugen, 06591-95260

Ereignis: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ort: Demerath, K 22

Zeit: 22.06.2019, 13.50 Uhr

Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer aus NRW befuhr die K 22 von Demerath in Richtung Meiserich. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das stark beschädigte Zweirad wurde abgeschleppt.

Ereignis: Unfallverursacher gesucht!

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße, Parkplatz Tedi-Markt

Zeit: 22.06.2019. 14.15 Uhr bis 22.06.2019, 15.35 Uhr

Eine Autofahrerin hatte ihr Audi Cabriolet rechts des Haupteinganges auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes abgestellt. Später stellte sie einen neuen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Ein Unfallverursacher, möglicherweise der Fahrer eines weißen Fahrzeuges, er hatte wohl links neben dem Audi geparkt, war nicht mehr vor Ort. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen des Vorfalls, 06591-95260

