Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich

Wittlich (ots)

Am 20.06.2019, gegen 09:00 Uhr wurde ein BMW Kombi auf dem Parkplatz des Einkaufscenter Bungert in Wittlich abgestellt. Als der Fahrer nach ca. einer Stunde zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er den Schaden an der Tür hinten links und am Fahrzeug waren grüne Lackanhaftungen sichtbar. Der Verursacher des Unfalls hat sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt.

