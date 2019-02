Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Einbrüche geklärt

Koblenz (ots)

Wie die Polizei Mayen am 19. Februar 2019 berichtet, konnten nach der Festnahme einer Einbrecherbande in Köln zahlreiche Einbrüche in der Eifel geklärt werden. https://s.rlp.de/XmHIY

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe WED der Kripo und PD Koblenz ergaben, dass eine Vielzahl von Einbrüchen, die zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 in Boppard, Waldesch, Leiningen, Andernach, Kobern-Gondorf, Kaltenengers, Sankt Sebastian und Koblenz registriert wurden, der Einbrecherbande zugeordnete und somit geklärt werden konnte.

Die Tatverdächtigen waren hier zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 aktiv und sitzen derzeit in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Hier der Pressebericht der Polizei Köln vom 1. Februar 2019 https://s.rlp.de/9oDs5

