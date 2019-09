Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrtsverstoß- Hoher Sachschaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag, 16.09.19, fuhr eine 19 Jahre alte Pkw Fahrerin aus einem Einbecker Ortsteil von der Bundesstraße ab, um über die Landesstraße 572 nach Salzderhelden zu fahren. An der Kreuzung B 3 /L 572 übersah sie jedoch einen aus Richtung Immensen kommenden Pick up, an dessen Steuer ein 25 jähriger saß. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pick up war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.000 Euro.

