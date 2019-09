Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010919-804: Einbrecher blieben ohne Beute

Radevormwald (ots)

In der Kaiserstraße haben Unbekannte versucht, in die Räumlichkeiten eines Spielcasinos einzubrechen.

Zwischen 20:30 Uhr am Donnerstag und 16:30 Uhr am Freitag (30. August) gelang es den Tätern gewaltsam ein Fenster an der Gebäuderückseite zu öffnen. Eingestiegen in das Lokal, das sich derzeit im Umbau befindet, sind die Täter aus bislang unbekannten Gründen nicht.

In der Tiefe Straße haben Kriminelle ebenfalls ein Fenster aufgehebelt. Durch das geöffnete Fenster gelangten sie in ein Büro einer Firma. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber auch hier nichts. Die Tatzeit kann hier eingegrenzt werden auf den Zeitraum. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 15:45 Uhr am Freitag (30. August).

Zeugen,die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

