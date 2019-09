Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010919-801: Bargeld aus Wohnmobilen gestohlen

Wiehl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. August) sind Kriminelle in mehrere Wohnmobile in Wiehl-Bielstein eingestiegen.

Im Rahmen einer Motocross-Veranstaltung waren mehrere Wohnmobile auf einer Rasenfläche im Bereich des Veranstaltungsgeländes an der Paul-Fischbach-Straße / Uelpestraße abgestellt.

Die Täter drangen in vier Wohnmobile ein. Sie stahlen überwiegend Bargeld.

Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen 21:30 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstagmorgen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell