Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300819-800: Bei Einbruch Spielekonsolen erbeutet

Hückeswagen (ots)

Mehrere Spielekonsolen haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Islandstraße erbeutet. Zwischen 19.10 Uhr am Mittwoch und 07.25 Uhr am Donnerstag (28./29. August) entfernten die Einbrecher eine Scheibe aus einer Eingangstür des Geschäftes, so dass sie anschließend in das Gebäude eindringen konnten. Ob die Täter gegebenenfalls noch weitere Sachen gestohlen haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

