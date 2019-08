Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290819-798: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der L324

Waldbröl (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr sind heute Morgen auf der Siegener Straße (L 324) zwei Männer aus Morsbach schwer verletzt worden; die L 324 musste für über zwei Stunden gesperrt werden. Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Ford die L 324 von Biebelshof in Richtung Morsbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte mit der Beifahrerseite voraus auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kam ihm ein 27-Jähriger mit einem VW entgegen, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Fahrzeuge prallten mit hoher Geschwindigkeit ineinander und haben nur noch Schrottwert. Die Fahrer erlitten jeweils schwere Verletzungen; sie kamen nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser. Die Siegener Straße konnte erst gegen 09.50 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

