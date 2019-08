Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280819-795: Terrassentüre hielt Einbrechern stand

Gummersbach (ots)

An der Kaiserstraße haben Einbrecher am Dienstagnachmittag (27. August) versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Dazu begaben sich die Täter auf die zur Robertstraße gelegene Rückseite des Gebäudes und versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentüre aufzubrechen. Die Tür konnten die Einbrecher aber nicht überwinden, so dass sie von ihrem Vorhaben Abstand nahmen und flüchteten. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 13 und 16 Uhr in Frage. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten, wählen Sie bitte umgehend die Notrufnummer 110!

