PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tödlicher Motorradunfall auf der B 42 bei Assmannshausen

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019 um 11:00 Uhr befuhr ein 56Jähriger aus Erftstadt mit seiner Harley Davidson die B 42 aus Lorch kommend in Richtung Assmannshausen. Mit auf dem Motorrad saß seine 54jährige Lebensgefährtin ebenfalls aus Erftstadt. Die beiden fuhren in einer größeren Gruppe Motorradfahrer, die anlässlich der Veranstaltung Magic Bike Rüdesheim unterwegs waren. Die Gruppe musste vor einer Baustelle auf der B 42 bremsen, einige Kräder sich gegenseitig ausweichen. Dabei stürzten der Fahrer und seine Sozia mit dem Krad. Die Sozia erlitt dabei trotz Motorradhelm so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr Lebensgefährte erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Am Motorrad entstand nur geringer Schaden. Die B 42 war für die Landung des Rettungshubschraubers und die Unfallaufnahme für 4,5 Stunden voll gesperrt.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell