POL-GM: 270819-794: Eigentümer von Bronzevasen und einer Grablaterne gesucht

Radevormwald (ots)

Am 1. Juli sind am Kommunalfriedhof in Radevormwald sieben Bronzevasen sowie eine Grablaterne aufgefunden worden, die dort in einer Einkaufstasche deponiert waren. Bei den Fundsachen handelt es vermutlich um Diebesgut - bislang konnte allerdings erst eine der Vasen dem ursprünglichen Eigentümer zugeordnet werden. Die Fundstücke lagern beim Kriminalkommissariat in Wipperfürth. Die Eigentümer werden gebeten sich dort unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

