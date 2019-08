Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270819-791: Diebe nutzen unverschlossene Kellertür

Gummersbach (ots)

Bargeld haben Diebe erbeutet, die zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (25. August) und 09.00 Uhr am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Becke eingedrungen sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten die Diebe vermutlich eine unverschlossene Kellertür, um in das an der Beckestraße gelegene Gebäude zu gelangen. Im Haus fanden sie Bargeld, mit dem sie unerkannt das Weite suchten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

