POL-GM: 260819-789: Unfallflucht an der Bever

Nach einem Rangierunfall auf einem Parkplatz in Hückeswagen-Mickenhagen ist der Verursacher am Sonntag (25. August) geflüchtet - die Polizei hofft auf Zeugen. Gegen 12.00 Uhr hatte der Fahrer eines weißen Seat Leon sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Campingplatzes Käfernberg abgestellt. Als er nach einer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand sich vorne links ein frischer Unfallschaden mit schwarzem Lackabrieb. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

