Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260819-786: Streit endet in Schlägerei und Widerstand

Reichshof (ots)

Auf einer Feier in Reichshof-Schönenbach ist am frühen Sonntagmorgen (25. August) der Streit eines Pärchens aus dem Ruder gelaufen und führte zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten - auch die Polizei wurde im Verlaufe des Einsatzes angegriffen. Nach bisherigen Sachstand hatte sich gegen 00.20 Uhr ein Pärchen vor dem Dorfhaus gestritten. Als eine Zeugin nach dem Rechten schauen wollte, kam es zu einem Gerangel, was weitere Personen dazu veranlasste in das Geschehen einzugreifen; nach Zeugenangaben schlugen und traten mehrere Personen aufeinander ein. Als die Polizei einen 35-Jährigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache nehmen wollte, ging eine 36-Jährige dazwischen und versetzte einer Polizistin unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Auch der 35-Jährige wehrte sich gegen seine Mitnahme, so dass gegen beide Personen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde; weil sie unter Alkoholeinwirkung standen, ließ die Polizei jeweils Blutproben entnehmen. Die Polizistin sowie zwei weitere Beamte zogen sich bei dem Einsatz Verletzungen zu.

