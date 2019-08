Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250819-783: Zeuge verhindert Diebstahl

Wiehl (ots)

Dass ein Mann ein verschlossenes E-Bike morgens um 05.20 Uhr über die Straße "Ohlerhammer" trug, weckte bei Zeugen am Samstag (24. August) doch Zweifel an den Eigentumsverhältnissen. Er sprach den Mann auf sein Tun an, der sich zunächst offenkundig mit einer Ausrede aus der Situation retten wollte. Als der Zeuge ihm aber die Geschichte nicht abkaufte, ließ der Verdächtige das E-Bike stehen und flüchtete. Der schlanke, etwa 25 Jahre alte und etwa 170 cm groß Täter hatte blonde Haare und trug eine silberne Kette mit Anhänger. Er sprach mit einem russischen Akzent und war mit einer blauen Jeans, einem grauen Oberteil sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Das E-Bike konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden - Hinweise zum Tatverdächtigen beziehungsweise zum rechtmäßigen Eigentümer des E-Bikes nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

