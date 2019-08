Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung 19-jähriger PKW Fahrer schwerverletzt

51545 Waldbröl, Kaiserstraße / Friedenstraße (ots)

Am Donnerstagnachmittag (22.08.) gegen 18:20 Uhr verletzte sich ein 19-jähriger PKW Fahrer aus Waldbröl schwer. Ein 47-jähriger PKW Fahrer aus Nümbrecht hatte die Kaiserstraße in Richtung Boxberg befahren, um dann nach links in die Friedensstraße abzubiegen. Dort kam ihm der 19-jährige Waldbröler aus dem dortigen Baustellenbereich aus Richtung Kreissparkasse entgegen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Waldbröl, musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

