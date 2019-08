Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220819-799: Unfreiwillige Taufe durch herabgefallene Bierkisten

Der neue Kreisverkehr in Bielstein erhielt am Mittwochnachmittag (21. August) eine unfreiwillige Taufe mit hunderten Litern Bier. Gegen 15.20 Uhr riss beim Durchfahren des noch im Bau befindlichen Kreisverkehrs Bielsteiner Straße / Bantenberger Straße ein offenbar in die Jahre gekommener Spanngurt. Dann nahm das Unglück seinen Lauf und etwa eine halbe LKW-Ladung gestapelter Bierkisten kippte vom LKW und landete auf der Straße. Bist etwa 16.45 Uhr dauerte die Räumung und Reinigung der Fahrbahn an, dann konnte die Polizei die Straße wieder für den Verkehr freigeben.

